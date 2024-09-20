Суд заарештував підозрюваного у вбивстві на АЗС у Києві

Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює, зазначили в прокуратурі

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

41-річному киянину, якого підозрюють у вбивстві чоловіка на автозаправній станції у Святошинському районі столиці обрано запобіжний захід. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За клопотанням прокурорів чоловіку, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на АЗС, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року.

Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює, зазначили в прокуратурі.

За версією слідства,18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль Honda Accord.

Після короткого діалогу він здійснив постріл у голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Від отриманого поранення пенсіонер помер.

Згодом зловмисника затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом і незаконному носінні й зберіганні боєприпасів.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

15 серпня 2024 року в Тернопільській області правоохоронці повідомили про затримання озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, – загинуло двоє осіб, троє поранені.

14 вересня у Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного.

Читайте також: На Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату під п'ятиповерхівкою, троє постраждалих – Нацпол