Вранці у Святошинському районі застрелили місцевого жителя, підозрюваного затримали – фото

Фото: Нацполіція

Поліціянти повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, незаконному заволодінні транспортним засобом, розбої та незаконному поводженні зі зброєю фігуранту вбивства на автозаправній станції у Києві. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва

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Загалом підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

За даними слідства, інцидент стався 18 вересня близько 7:00 у Святошинському районі – на території АЗС чоловік пострілом із рушниці убив 65-річного місцевого жителя, а після цього забрав сумку загиблого та поїхав на його ж автівці.

Фото: Нацполіція

Завдяки спеціальній поліційній операції правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного неподалік від місця злочину, а автівку потерпілого знайшли на території гаражного кооперативу, речі загиблого та рушницю фігурант переклав до власного транспорту – звідти їх слідчі й вилучили як речові докази, пояснює Нацпол.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Відомство зауважує, що до того ж під час невідкладних обшуків у помешканні фігуранта та у гаражному боксі поліціянти виявили гранату та набої – їх походження встановлюються.

Так само встановлюються і мотиви скоєного злочину – слідство не виключає, що фігурант міг перебувати під дією психотропів або наркотиків, але поки що очікуються результати медичного освідування.

Правоохоронці клопочуть перед судом, аби підозрюваного взяли під варту.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

15 серпня 2024 року в Тернопільській області правоохоронці повідомили про затримання озброєного чоловіка у військовій формі, який стріляв по людях, – загинуло двоє осіб, троє поранені.

14 вересня у Хмельницькій області чоловік розстріляв з автомата Калашникова дві службові машини, а також поранив поліціянта та цивільного.

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