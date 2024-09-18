Утром в Святошинском районе застрелили местного жителя, подозреваемого задержали – фото

Фото: Нацполиция

Полицейские сообщили о подозрении в умышленном убийстве по корыстным мотивам, незаконном завладении транспортным средством, разбое и незаконном обращении с оружием фигуранту убийства на автозаправочной станции в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева

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В общем, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, инцидент произошел 18 сентября около 7:00 в Святошинском районе – на территории АЗС мужчина выстрелом из ружья убил 65-летнего местного жителя, а после этого забрал сумку погибшего и уехал на его же автомобиле.

Фото: Нацполиция

Благодаря специальной полицейской операции правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого неподалеку под места преступления, а автомобиль пострадавшего нашли на территории гаражного кооператива, а вещи погибшего и ружье фигурант перевел в собственный транспорт – оттуда их следователи и изъяли как вещественные доказательства, поясняет Нацпол.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ведомство отмечает, что к тому же во время неотложных обысков в квартире фигуранта и в гаражном боксе полицейские обнаружили гранату и патроны – их происхождение устанавливаются.

Так же устанавливаются и мотивы совершенного преступления – следствие не исключает, что фигурант мог находиться под действием психотропов или наркотиков, но пока ожидаются результаты медицинского освидетельствования.

Правоохранители хлопочут перед судом, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

15 августа 2024 года в Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям, – погибли два человека, трое ранены.

14 сентября в Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского.

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