В Хмельницкой области мужчина расстрелял машины полиции и тяжело ранил патрульного – фото

Отмечается, что мужчина выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов

Автомат Калашникова (Фото: Нацполиция)

В Хмельницкой области мужчина расстрелял из автомата Калашникова две служебные машины, а также ранил полицейского и гражданского. Корпус оперативно-внезапного действия задержал его, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Отмечается, что мужчина выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции из автомата Калашникова 60 патронов.

Событие произошло в ночь на 14 сентября в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады. Около 1 часа патрульные остановили автомобиль местного жителя для проверки, поскольку он нарушал комендантский час.

Алкотестер показал 1,27 промилле алкоголя. Полицейские составили на мужчину протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

"После этого водитель, проживающий неподалеку, пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища. Вернулся он к месту происшествия уже с автоматом Калашникова и начал стрелять в правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь", – написали в пресс-службе.

В результате стрельбы ранен один полицейский и пассажир авто задержанного. Оба были госпитализированы, правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Также повреждены два служебных автомобиля: один экипаж, который остановил нарушителя, и другой прибывшего на помощь спецподразделения.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

15 августа 2024 года в Тернопольской области правоохранители сообщили о задержании вооруженного мужчины в военной форме, который стрелял по людям – погибли два человека, трое ранены.

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