Из-за ревности. Правоохранители подозревают офицера в умышленном убийстве пограничника
Правоохранители сообщили о подозрении офицеру – по данным следствия, он застрелил пограничника из-за ревности. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
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36-летний военнослужащий подозревается в умышленном убийстве. Предусмотренное наказание – от семи до 15 лет тюрьмы.
По данным правоохранителей, офицер узнал о возможных "близких отношениях" своей жены с пограничником – и приехал к нему в одну из тернопольских гостиниц.
В ходе конфликта на почве ревности фигурант достал из кобуры пистолет и семь раз выстрелил в 25-летнего пограничника, от чего последний погиб, объясняет прокуратура.
Во время инцидента жена офицера находилась дома с детьми, отмечают в сообщении.
Военный задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.
- 1 июля правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского городского совета.
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