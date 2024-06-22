Депутат Сумского облсовета во время пристрелки карабина застрелил человека – полиция

В Сумской области подозревают в убийстве депутата областного совета

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция задержала депутата Сумского областного совета по подозрению в убийстве. Об этом сообщила местная прокуратура и управление полиции.

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Убийство произошло 21 июня, около 19:00, на территории охотничьего хозяйства "Северный лес" в селе Заречье Конотопского района.

"Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества [мастера леса], который находился в зоне ведения огня. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — рассказала полиция.

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Национальная полиция

Депутата задержали и отправили в изолятор временного содержания на период до избрания меры пресечения.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – убийство.