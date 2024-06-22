Депутат Сумської облради під час пристрілки карабіна застрелив людину – поліція

У Сумській області підозрюють в убивстві депутата обласної ради

Фото: Національна поліція

Національна поліція затримала депутата Сумської обласної ради за підозрою в убивстві. Про це повідомила місцева прокуратура та управління поліції.

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Вбивство сталося 21 червня, близько 19:00, на території мисливського господарства "Північний ліс" у селі Заріччя Конотопського району.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат замість встановленої мішені вистрілив у працівника лісництва [майстра лісу], який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", – розказала поліція.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Національна поліція

Депутата затримали та відправили до ізолятора тимчасового тримання на період до обрання запобіжного заходу.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – вбивство.