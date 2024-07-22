Через ревнощі. Правоохоронці підозрюють офіцера в умисному вбивстві прикордонника
Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру – за даними слідства, він застрелив прикордонника через ревнощі. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
36-річного військовослужбовця підозрюють в умисному вбивстві. Передбачене покарання – від семи до 15 років тюрми.
За даними правоохоронців, офіцер дізнався про можливі "близькі взаємини" своєї дружини з прикордонником – і приїхав до нього в один із тернопільських готелів.
У процесі конфлікту на ґрунті ревнощів фігурант дістав з кобури пістолет і зробив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від чого останній загинув, пояснює прокуратура.
Під час інциденту дружина офіцера перебувала вдома з дітьми, зауважують у повідомленні.
Військового затримано, зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- 1 липня правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міської ради.
Читайте також: Депутат Сумської облради під час пристрілки карабіна застрелив людину – поліція