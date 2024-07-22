Через ревнощі. Правоохоронці підозрюють офіцера в умисному вбивстві прикордонника

Військовий дізнався про можливі "близькі взаємини" своєї дружини з прикордонником – і приїхав до нього в один із тернопільських готелів, пише прокуратура

Ілюстративне фото: Depositphotos

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру – за даними слідства, він застрелив прикордонника через ревнощі. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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36-річного військовослужбовця підозрюють в умисному вбивстві. Передбачене покарання – від семи до 15 років тюрми.

За даними правоохоронців, офіцер дізнався про можливі "близькі взаємини" своєї дружини з прикордонником – і приїхав до нього в один із тернопільських готелів.

У процесі конфлікту на ґрунті ревнощів фігурант дістав з кобури пістолет і зробив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від чого останній загинув, пояснює прокуратура.

Під час інциденту дружина офіцера перебувала вдома з дітьми, зауважують у повідомленні.

Військового затримано, зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

1 липня правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міської ради.

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