Полиция задержала мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского горсовета – фото
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского городского совета. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.
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Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве. За это предусмотрено лишение свободы сроком от семи до 15 лет.
ОГП не называет имя погибшего, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, занимавший должность директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета.
По данным следствия, 11 июня у подъезда многоэтажки в Запорожье неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
Правоохранители установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей. Один из них задержан, ему сообщили о подозрении, в настоящее время он находится под стражей. Мужчина, стрелявший в чиновника, объявлен в розыск.
В Нацполиции уточнили, что стражи порядка допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства, и отработали видеозаписи 140 камер видеонаблюдения.
В результате проведенного комплекса мероприятий были установлены два фигуранта – мужчины 21 и 33 лет, оба – жители других регионов.
По версии следствия, несколько дней злоумышленники следили за чиновником. 11 июня в запланированное время они ждали Денщика возле его дома. Когда тот вышел из подъезда, один из нападавших произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия.
- Утром 11 июня в центре Запорожья неизвестный несколько раз выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице.
- Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, возглавлявший департамент правового обеспечения Запорожского горсовета.
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