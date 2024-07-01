Полиция задержала мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского горсовета – фото

Полиция (Иллюстртивное фото: Нацполиция)

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского городского совета. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве. За это предусмотрено лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

ОГП не называет имя погибшего, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, занимавший должность директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета.

По данным следствия, 11 июня у подъезда многоэтажки в Запорожье неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Правоохранители установили личность стрелка и его соучастника. После совершения преступления они покинули Запорожье и скрывались на территории других областей. Один из них задержан, ему сообщили о подозрении, в настоящее время он находится под стражей. Мужчина, стрелявший в чиновника, объявлен в розыск.

В Нацполиции уточнили, что стражи порядка допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства, и отработали видеозаписи 140 камер видеонаблюдения.

В результате проведенного комплекса мероприятий были установлены два фигуранта – мужчины 21 и 33 лет, оба – жители других регионов.

По версии следствия, несколько дней злоумышленники следили за чиновником. 11 июня в запланированное время они ждали Денщика возле его дома. Когда тот вышел из подъезда, один из нападавших произвел пять выстрелов из огнестрельного оружия.

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Национальная полиция

Утром 11 июня в центре Запорожья неизвестный несколько раз выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, возглавлявший департамент правового обеспечения Запорожского горсовета.

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