В Запорожье убили чиновника горсовета. Полиция разыскивает стрелка

Иллюстративное фото (Источник: Нацполиция)

Утром 11 июня в центре Запорожья мужчина четырежды выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот погиб в больнице. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что жертва – Максим Денщик, занимавший должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.

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По данным следствия, у подъезда многоэтажки неизвестный мужчина четырежды выстрелил из огнестрельного оружия в местного чиновника и скрылся с места происшествия.

Денщик госпитализирован, однако около 11:00 он умер от полученных травм. Правоохранители открыли уголовное производство, сейчас ищут стрелка.

Собеседник добавил, что в мае Денщика временно отстранили на время проведения служебного расследования.

2 мая Денщик заявил о давлении со стороны председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Последний [Федоров] "по хорошему" предлагал мне несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию. Я отказался, потому что считаю что честно и добросовестно выполняю свои обязанности! На сегодня Иван прямо и через разных людей (как в горсовете, так и за ее пределами) угрожает мне расправой со стороны правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Максим Денщик (Фото: Facebook)

24 июля 2022 года в МВД заявили, что российское вторжение в Украину значительно обострило проблему обращения оружия в Украине.

23 марта 2023 года глава МВД Клименко уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.

4 мая Клименко сказал, что от запуска в Украине единого реестра оружия "выиграют все".

С 23 июня в Украине начал работу единый реестр оружия.

8 апреля 2024 года в министерстве внутренних дел был запущен опрос для изучения общественного мнения относительно работы единого реестра оружия.

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