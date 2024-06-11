У Запоріжжі вбили посадовця міськради. Поліція розшукує стрільця

Ілюстративне фото (Джерело: Нацполіція)

Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрелив у місцевого посадовця, внаслідок чого той загинув у лікарні. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що жертва – Максим Денщік, який обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради.

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За даними слідства, біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий чоловік чотири рази вистрелив з вогнепальної зброї в місцевого посадовця та зник з місця події.

Денщіка госпіталізували, проте близько 11:00 він помер від отриманих травм. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, наразі шукають стрільця.

Співрозмовник додав, що у травні Денщіка тимчасово відсторонили на час проведення службового розслідування.

2 травня Денщік заявив про тиск з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Останній [Федоров] "по хорошему" пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки! Станом на сьогодні Іван прямо та через різних людей (як у міськраді, так і за її межами) погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів", — йдеться у дописі посадовця.

Максим Денщік (Фото: Facebook)

24 липня 2022 року у МВС заявили, що російське вторгнення до України значно загострило проблему обігу зброї в Україні.

23 березня 2023 року глава МВС Клименко запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.

4 травня Клименко сказав, що від запуску в Україні єдиного реєстру зброї "виграють всі".

З 23 червня в Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї.

8 квітня 2024 року у Міністерстві внутрішніх справ запустили опитування для вивчення громадської думки щодо роботи єдиного реєстру зброї.

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