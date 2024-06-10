У Києві чоловік вдарив поліціянта та сів на капот службової машини – фото, відео

Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянту, внаслідок чого той впав

Ілюстративне фото (Джерело: Нацполіція)

У Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив по обличчю поліціянта та виліз на капот службового авто. Пресслужба Київської міської прокуратури стверджує, що під час комендантської години він намагався потрапити до готелю та поводився агресивно.

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За даними слідства, близько 05:00, під час комендантської години, чоловік намагався потрапити до готелю на Подолі. Він поводився агресивно, тому працівники готелю викликали правоохоронців, стверджує прокуратура.

Надалі киянин "проявляв агресію вже до правоохоронців – розмахував руками та нецензурно висловлювався", додали там.

"Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянту, внаслідок чого той впав", – йдеться у пресрелізі.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. У разі доведення провини, він може сісти в тюрму до п'яти років.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

29 серпня 2023 року близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.

Патрульному, який смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Жінку, яка чинила опір патрульним, відправили під нічний домашній арешт.

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