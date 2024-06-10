В Киеве мужчина ударил полицейского и сел на капот служебной машины – фото, видео

Он залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а после этого нанес удар в лицо полицейскому, в результате чего тот упал

Иллюстративное фото (Источник: Нацполиция)

В Подольском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который ударил по лицу полицейского и залез на капот служебного авто. Пресс-служба Киевской городской прокуратуры утверждает, что во время комендантского часа он пытался попасть в гостиницу и вел себя агрессивно.

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По данным следствия, около 05:00, во время комендантского часа, мужчина пытался попасть в гостиницу на Подоле. Он вел себя агрессивно, поэтому работники гостиницы вызвали правоохранителей, утверждает прокуратура.

В дальнейшем киевлянин "проявлял агрессию уже к стражам порядка – размахивал руками и нецензурно высказывался", добавили там.

"Он залез на капот служебного автомобиля полиции, повредив его, а после этого нанес удар в лицо полицейскому, в результате чего тот упал", – говорится в пресс-релизе.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику полиции телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей. В случае доказательства вины он может сесть в тюрьму до пяти лет.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

29 августа 2023 около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее работник смертельно ранил мужчину.

Патрульному, смертельно ранившему мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Женщину, оказывавшую сопротивление патрульным, отправили под ночной домашний арест.

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