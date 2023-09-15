Стрельба в Днепре. Суд отправил под домашний арест бросавшуюся на патрульных женщину
Суд в Днепре отправил под ночной домашний арест женщину, которая сопротивлялась патрульным 29 августа, передают корреспонденты Суспильного из зала суда. В тот день полицейский застрелил мужчину.
По данным журналистов, прокурор просил для подозреваемой домашний ночной арест с 20:00 до 08:00. Женщина в свою очередь просила отпустить ее под личное обязательство.
Она также заявила, что не считает себя виновной. Подозреваемая утверждает, что патрульные не показали ей удостоверение, и она думала, что это "могут быть не полицейские".
"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", – сказала она.
В зале суда женщина была без адвоката, отмечает Суспильне.
Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 на 60 суток.
Ранее патрульному, который в Днепре смертельно ранил мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.
- 29 августа, около 18:30, в Днепре произошла стрельба и убийство. Патрульный смертельно ранил мужчину, который ехал в Jaguar и был остановлен полицией, после чего начались стычки.
- Предварительно, по данным правоохранителей, за рулем была женщина, но сейчас проверяется информация о том, что за рулем был мужчина, что зафиксировано и на видеозаписях.
- 30 августа полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных.
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