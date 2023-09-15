Стрельба в Днепре. Суд отправил под домашний арест бросавшуюся на патрульных женщину

Суд в Днепре отправил под ночной домашний арест женщину, которая сопротивлялась патрульным 29 августа, передают корреспонденты Суспильного из зала суда. В тот день полицейский застрелил мужчину.

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По данным журналистов, прокурор просил для подозреваемой домашний ночной арест с 20:00 до 08:00. Женщина в свою очередь просила отпустить ее под личное обязательство.

Она также заявила, что не считает себя виновной. Подозреваемая утверждает, что патрульные не показали ей удостоверение, и она думала, что это "могут быть не полицейские".

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", – сказала она.

В зале суда женщина была без адвоката, отмечает Суспильне.

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 на 60 суток.

Ранее патрульному, который в Днепре смертельно ранил мужчину из огнестрельного оружия, избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

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