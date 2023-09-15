Стрільба у Дніпрі. Суд відправив під домашній арешт жінку, яка кидалася на патрульних
Суд у Дніпрі відправив під нічний домашній арешт жінку, яка чинила опір патрульним 29 серпня, передають кореспонденти Суспільного із зали суду. Того дня поліціянт застрелив чоловіка.
За даними журналістів, прокурор просив для підозрюваної домашній нічний арешт з 20:00 до 08:00. Жінка своєю чергою просила відпустити її під особисте зобов'язання.
Вона також заявила, що не вважає себе винною. Підозрювана стверджує, що патрульні не показали їй посвідчення, і вона думала, що це "можуть бути не поліціянти".
"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", – сказала вона.
У залі суду жінка була без адвоката, зазначає Суспільне.
Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 07:00 на 60 діб.
Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.
- 29 серпня, близько 18:30, у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
- Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.
- 30 серпня поліція оприлюднила відео з бодикамер патрульних.
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