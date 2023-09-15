Стрільба у Дніпрі. Суд відправив під домашній арешт жінку, яка кидалася на патрульних

Суд у Дніпрі відправив під нічний домашній арешт жінку, яка чинила опір патрульним 29 серпня, передають кореспонденти Суспільного із зали суду. Того дня поліціянт застрелив чоловіка.

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За даними журналістів, прокурор просив для підозрюваної домашній нічний арешт з 20:00 до 08:00. Жінка своєю чергою просила відпустити її під особисте зобов'язання.

Вона також заявила, що не вважає себе винною. Підозрювана стверджує, що патрульні не показали їй посвідчення, і вона думала, що це "можуть бути не поліціянти".

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", – сказала вона.

У залі суду жінка була без адвоката, зазначає Суспільне.

Суд частково задовольнив прохання прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 07:00 на 60 діб.

Раніше патрульному, який у Дніпрі смертельно поранив чоловіка з вогнепальної зброї, обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

29 серпня, близько 18:30, у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.

Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, що зафіксовано й на відеозаписах.

30 серпня поліція оприлюднила відео з бодикамер патрульних.

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