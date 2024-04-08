У МВС проводять опитування громадян щодо володіння зброєю
Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ запустили опитування для вивчення громадської думки щодо роботи єдиного реєстру зброї. Про це повідомили у пресслужбі відомства. 

Зазначається, що опитування допоможе покращити надання цифрових послуг у "Єдиному вікні для громадян", зокрема, це удосконалить систему отримання дозволів на зброю, а також дасть можливість запровадити нові послуги в застосунку "Дія". 

Українці матимуть змогу пройти опитування протягом одного місяця. Надання відповідей не займе більш як чотири хвилини часу, йдеться в повідомленні МЗС.

Якщо громадяни матимуть пропозиції щодо роботи цифрового сервісу у сфері обігу зброї – їх можна розмістити в останньому блоці опитувальника.

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