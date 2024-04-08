У МВС проводять опитування громадян щодо володіння зброєю

У відомстві зазначили, що опитування проводитиметься протягом місяця

Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ запустили опитування для вивчення громадської думки щодо роботи єдиного реєстру зброї. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Зазначається, що опитування допоможе покращити надання цифрових послуг у "Єдиному вікні для громадян", зокрема, це удосконалить систему отримання дозволів на зброю, а також дасть можливість запровадити нові послуги в застосунку "Дія".

Українці матимуть змогу пройти опитування протягом одного місяця. Надання відповідей не займе більш як чотири хвилини часу, йдеться в повідомленні МЗС.

Якщо громадяни матимуть пропозиції щодо роботи цифрового сервісу у сфері обігу зброї – їх можна розмістити в останньому блоці опитувальника.

24 липня 2022 року у МВС заявили, що російське вторгнення до України значно загострило проблему обігу зброї в Україні.

23 березня 2023 року глава МВС Клименко запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.

4 травня Клименко сказав, що від запуску в Україні єдиного реєстру зброї "виграють всі".

З 23 червня в Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї.

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