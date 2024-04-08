В МВД проводят опрос граждан по владению оружием
Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел запустили опрос для изучения общественного мнения о работе единого реестра оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что опрос поможет улучшить предоставление цифровых услуг в "Едином окне для граждан", в частности, это усовершенствует систему получения разрешений на оружие, а также позволит ввести новые услуги в приложении "Дия".

Украинцы смогут пройти опрос в течение одного месяца. Предоставление ответов не займет более четырех минут времени, говорится в сообщении МИД.

Если у граждан будут предложения по работе цифрового сервиса в сфере обращения оружия – их можно разместить в последнем блоке опросника.

Читайте также: Право на оружие. Как оно меняет общество – от США до Украины. Новая история LIGA.net

войнаоружиемвдреестр оружия