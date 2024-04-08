В МВД проводят опрос граждан по владению оружием

В ведомстве отметили, что опрос будет проводиться в течение месяца

Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел запустили опрос для изучения общественного мнения о работе единого реестра оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что опрос поможет улучшить предоставление цифровых услуг в "Едином окне для граждан", в частности, это усовершенствует систему получения разрешений на оружие, а также позволит ввести новые услуги в приложении "Дия".

Украинцы смогут пройти опрос в течение одного месяца. Предоставление ответов не займет более четырех минут времени, говорится в сообщении МИД.

Если у граждан будут предложения по работе цифрового сервиса в сфере обращения оружия – их можно разместить в последнем блоке опросника.

24 июля 2022 года в МВД заявили, что российское вторжение в Украину значительно обострило проблему обращения оружия в Украине.

23 марта 2023 года глава МВД Клименко уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.

4 мая Клименко сказал, что от запуска в Украине единого реестра оружия "выиграют все".

С 23 июня в Украине начал работу единый реестр оружия.

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