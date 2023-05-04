В следующем месяце запустят единый реестр оружия. Глава МВД говорит, что "выгодно всем"

Министр внутренних дел Игорь Клименко считает, что от запуска в Украине единого реестра оружия, который анонсировался на 23 июня 2023 года, "выиграют все". Об этом он сказал в интервью на телемарафоне, отметив, что о легализации оружия речи пока нет.

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"Мое мнение – этот реестр оружия будет одинаково привлекателен и выгоден для всех. Потому что мы снова говорим о бюрократии, о времени людей, о безопасности людей и контроле за оружием, которого, к сожалению, в связи с войной будет все больше и больше на территории нашего государства", - сказал министр.

Клименко при этом отметил, что в данном случае речь не идет о легализации оружия – лишь о том, чтобы все имеющееся в стране оружие было в единой базе данных.

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"Чтобы каждый гражданин, общаясь с разрешительной системой, с магазином, мог четко понимать, когда оружие нужно проверить, когда нужно отстрелять, в каком состоянии это оружие находится. Чтобы он мог спокойно заказать, купить это оружие, через цифровой сервис направить документы, а не стоять в очереди в магазин, разрешительную систему или экспертную службу", - сказал глава МВД.

Он добавил, что этим реестром государство хочет "облегчить гражданам иметь дело с правоохранительными органами и субъектами хозяйствоания". Кроме того, по его словам, единый реестр облегчит раскрытие уголовных дел, если внесенное в базу оружие будет использовано "некоторыми преступными элементами".

В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр тех лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.

Единый реестр оружия должен быть запущен в Украине 23 июня 2023-го, сообщил Клименко. Он также отметил, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.

Оксана Житнюк

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