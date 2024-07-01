На Ровенщине полиция объявила спецоперацию после смертельной стрельбы на озере – фото
В Ровенской области введена специальная полицейская операция – разыскивают мужчину, застрелившего знакомого из автомата. Фигурант может иметь оружие, написало областное Главное управление Национальной полиции.
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30 июня около 20:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе возле села Волчицы у местного озера.
По предварительным данным, между мужчинами долгое время были неприязненные отношения – и во время очередного конфликта 54-летний житель Заречного несколько раз выстрелил из автомата в сторону 35-летнего жителя села Серники.
Свидетели сообщили Нацполу, что стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения, а после совершённого скрылся на машине Renault Master белого цвета.
Очевидцы довезли на своей машине пострадавшего в больницу, однако медики констатировали смерть мужчины, сообщает ведомство.
Сейчас идет досудебное расследование – правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.
Граждан просят сообщать полиции о любых известных им данным по номерам 098 874 98 02 или 102.
- В июне в Одессе полицейские задержали трех фигурантов дела о хулиганстве со стрельбой на Французском бульваре – двое из них являются гражданами России.
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