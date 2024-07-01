На Рівненщині поліція оголосила спецоперацію після смертельної стрілянини на озері – фото

Попередньо, між чоловіками були неприязні стосунки – під час конфлікту один декілька разів вистрілив у бік іншого та втік

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Рівненській області введено спеціальну поліційну операцію – розшукують чоловіка, який застрелив знайомого з автомата. Фігурант може мати при собі зброю, написало обласне Головне управління Національної поліції.

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30 червня близько 20:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину поблизу села Вовчиці біля місцевого озера.

За попередніми даними, між чоловіками тривалий час були неприязні стосунки – і під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного кілька разів вистрілив з автомата у бік 35-річного мешканця села Серники.

Свідки повідомили Нацполу, що стрілець був у стані алкогольного сп'яніння, а після скоєного втік на машині Renault Master білого кольору.

Фото: Нацполіція

Очевидці довезли на власній машині потерпілого до лікарні, проте медики констатували смерть чоловіка, зазначає відомство.

Наразі йде досудове розслідування – правоохоронці встановлюють місцеперебування фігуранта.

Громадян просять повідомляти поліцію про будь-які відомі їм дані за номерами 098 874 98 02 або 102.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У червні в Одесі поліціянти затримали трьох фігурантів справи про хуліганство зі стріляниною на Французькому бульварі – двоє з них є громадянами Росії.

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