Одесит під час бійки з росіянами на ножах вистрілив з рушниці у повітря й утік – фото

Поліція затримала всіх трьох учасників інциденту, громадяни РФ і раніше потрапляли у поле зору правоохоронців. На місці знайдено гранати

Фото: Національна поліція

Одеська поліція повідомила про затримання трьох фігурантів справи про хуліганство зі стріляниною на Французькому бульварі – двоє з них є громадянами Росії.

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Затримані росіяни вже потрапляли у поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності – один з них перебував у розшуку за вимагання та викрадення людини, акцентує відомство.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Інцидент, про який повідомила місцева жителька, стався 12 червня близько 15:00 на Французькому бульварі у Приморському районі Одеси.

Жінка зазначила правоохоронцям: бачила з вікна своєї квартири компанію молодиків, котрі кричали та бились між собою, а згодом почула звук пострілу.

Поліція пише, що після прибуття на місце затримала двох учасників конфлікту віком 32 та 43 років – ті виявилися громадянами РФ.

А задля розшуку третього фігуранта, котрий втік на авто, в Одесі було введено спеціальну поліційну операцію – згодом правоохоронцям вдалося його затримати та вилучити у нього рушницю.

Фото: Національна поліція

За даними слідства, компанія чоловіків відпочивала у ресторані на бульварі – у приміщенні закладу між ними виникла сварка, яка переросла у бійку і продовжилася вже на літньому майданчику закладу.

Поліція описує: фігуранти погрожували один одному ножами під час конфлікту, а один з чоловіків, 29-річний місцевий житель, узяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю, вистрілив у повітря – і після цього поїхав.

На місці події фахівці виявили та вилучили два ножі й сумку, в якій були три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими – знахідки скерували на експертизу.

За цими фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтями про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фігурантам загрожує до семи років тюрми, їх затримано.

Зранку 11 червня у середмісті Запоріжжя чоловік чотири рази вистрілив у місцевого посадовця, внаслідок чого той помер у лікарні.

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