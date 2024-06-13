Одессит во время драки с россиянами на ножах выстрелил из ружья в воздух и скрылся – фото

Полиция задержала всех трех участников инцидента, граждане РФ и раньше попадали в поле зрения правоохранителей. На месте найдены гранаты

Фото: Национальная полиция

Одесская полиция сообщила о задержании трех фигурантов дела о хулиганстве со стрельбой на Французском бульваре – двое из них являются гражданами России.

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Задержанные россияне уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности – один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека, акцентирует ведомство.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании мер пресечения.

Инцидент, о котором сообщила местная жительница, произошел 12 июня около 15:00 на Французском бульваре в Приморском районе Одессы.

Женщина заявила правоохранителям: видела из окна своей квартиры компанию молодых людей, которые кричали и дрались, а впоследствии услышала звук выстрела.

Полиция пишет, что по прибытии на место задержала двух участников конфликта в возрасте 32 и 43 лет – те оказались гражданами РФ.

А для розыска сбежавшего на автомобиле третьего фигуранта в Одессе была введена специальная полицейская операция – впоследствии правоохранителям удалось его задержать и изъять у него ружье.

Фото: Национальная полиция

По данным следствия, компания мужчин отдыхала в ресторане на бульваре – в помещении заведения между ними возникла ссора, которая переросла в драку и продолжилась уже на летней площадке заведения.

Полиция описывает: фигуранты угрожали друг другу ножами во время конфликта, а один из мужчин, 29-летний местный житель, взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье, выстрелил в воздух – и после этого уехал.

На месте происшествия специалисты обнаружили и изъяли два ножа и сумку, в которой находились три ручные гранаты, две из которых, предварительно, боевые – находки направили на экспертизу.

По этим фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы, они задержаны.

Утром 11 июня в центре Запорожья мужчина четырежды выстрелил в местного чиновника, в результате чего тот скончался в больнице.

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