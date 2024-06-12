Суд взял под стражу женщину, которая пьяной сбила двоих детей на Киевщине – прокуратура

Инцидент произошел 10 июня в Белоцерковском районе, дети получили многочисленные переломы и травмы

Фото: Киевская областная прокуратура

Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев под стражей для женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения совершила наезд на двоих детей в Киевской области, сообщили в местной прокуратуре.

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По ходатайству ювенальных прокуроров, женщина получила меру пресечения – содержание под стражей в течение двух месяцев.

Альтернатива – 242 000 грн залога.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июня около 23:00 в селе Троицкое Белоцерковского района, по данным следствия, подозреваемая была за рулем автомобиля в состоянии опьянения – и совершила наезд на двоих детей 11 и 15 лет.

Из-за аварии медики диагностировали у детей многочисленные переломы и травмы – их госпитализировали, отмечают правоохранители.

Фото: Киевская областная прокуратура

Фото: Киевская областная прокуратура

Облпрокуратура сообщает, что водитель покинула место ДТП, а автомобиль оставила у знакомых в соседнем населенном пункте.

Впрочем, впоследствии она была задержана, досудебное расследование ведет Белоцерковское райуправление Национальной полиции.

11 июня женщине сообщили о подозрении в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Максимальное наказание – восемь лет с лишением права управлять транспортными средствами на столько же.

14 апреля полиция Киева сообщила о ДТП на Брест-Литовском шоссе: по их данным, водитель грузовика заснул за рулем – произошло столкновение с микроавтобусом, в нем пострадали восемь пассажиров.

26 апреля тогдашний председатель Броварской райадминистрации проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов. Содержание алкоголя в крови водителя было 2,31 промилле – это в десять раз больше, чем разрешено законом.

27 апреля президент Зеленский уволил чиновника с должности.

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