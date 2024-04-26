Глава Броварской администрации Майбоженко пьяным въехал в людей, он будет уволен – видео
Глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что Майбоженко будет уволен.
Броварские паблики распространили видео с нетрезвым председателем райгосадминистрации Броваров – утверждается, что он сбил людей на пешеходном переходе.
В Нацполиции LIGA.net подтвердили факт ДТП, однако, не называя имен и должностей.
Глава Киевской ОГА Кравченко заявил, что Майбоженко будет уволен, и это "единственный правильный шаг после ужасного инцидента, произошедшего в Броварах".
Позднее полиция официально сообщила, что устанавливает обстоятельства ДТП с участием чиновника.
По данным правоохранителей, в результате аварии пострадали четыре человека, среди которых ребенок.
Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов.
Проверка "драгеры" на содержание алкоголя показала 2,31 промилле.
Майбоженко задержан, начато производство по статье об управлении авто в состоянии опьянения.
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