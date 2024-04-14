Полиция: Из-за уснувшего за рулем водителя было ДТП под Киевом, восемь пострадавших – фото

Начато уголовное производство, максимальное наказание – восемь лет тюрьмы

Фото: полиция Киева

Полиция Киева сообщила о ДТП на Брест-Литовском шоссе. По данным правоохранителей, водитель грузовика заснул за рулем – произошло столкновение с микроавтобусом, в нем пострадали восемь пассажиров. Последняя машина в свою очередь столкнулась с четырьмя иномарками.

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Полицейские получили информацию об аварии сегодня утром, предварительно было установлено, что на 17-м километре шоссе произошло столкновение шести машин, в которых травмировались пять человек.

Полицейские и медики работали на месте происшествия, устанавливались обстоятельства ДТП.

Впоследствии полиция написала, что следователи на месте аварии установили следующее: водитель грузовика MAN, двигаясь в сторону Киева, совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса марки Mercedes Sprinter.

Водитель последнего автомобиля, в свою очередь, потерял курсовую стабильность и допустил столкновение с четырьмя иномарками, объясняют правоохранители.

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Из-за ДТП телесные повреждения получили восемь пассажиров микроавтобуса "Мерседеса" в возрасте 26 до 83 лет, они госпитализированы в медицинское учреждение, их состояние устанавливается.

Предварительно, 53-летний водитель грузовика, которого правоохранители считают виновником ДТП, был трезв и уснул за рулем – его задержали.

Возбуждено уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения, максимальное наказание – восемь лет тюрьмы.

Фото: полиция Киева

Фото: полиция Киева

17 марта на Днепропетровщине произошла смертельная авария — автобус с пассажирами взлетел с дороги и опрокинулся, погибли четыре человека.

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