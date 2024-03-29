PAP: У Польщі, тікаючи від поліції, в ДТП загинув 18-річний українець

Постраждалого доставили до лікарні, але він помер, заявили у польській поліції

Поліція Польщі (Ілюстративне фото)

У польському місті Ополе в аварії загинув 18-річний українець. За даними місцевих правоохоронців, на яких посилаються журналісти PAP, він тікав на машині від поліціянтів.

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За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 28 березня.

Як пише PAP, незадовго до опівночі поліцейський патруль помітив автомобіль, який рухався "хаотично".

Стверджується, що патрульні намагалися зупинити водія, але він продовжив рух.

Чоловік продовжив тікати від поліції, яка перекрила частину дороги, розігнав машину до швидкості близько 200 км/год і врізався в придорожній стовп, додають журналісти.

Постраждалого хлопця доставили до лікарні, де він помер, попри зусилля лікарів. Поліція Ополе з'ясовує обставини інциденту та причини поведінки водія, йдеться в повідомленні.

21 березня 2024 року у Львові на Скнилівському мосту сталася масштабна дорожня аварія – одразу зіткнулися 27 машин.

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