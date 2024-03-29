PAP: В Польше, убегая от полиции, в ДТП погиб 18-летний украинец

Пострадавший был доставлен в больницу, но он умер, заявили в польской полиции

Полиция Польши (Иллюстративное фото)

В польском городе Ополе в аварии погиб 18-летний украинец. По данным местных правоохранителей, на которых ссылаются журналисты PAP, он убегал на машине от полицейских.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 28 марта.

Как пишет PAP, незадолго до полуночи полицейский патруль заметил двигавшийся "хаотично" автомобиль.

Утверждается, что патрульные пытались остановить водителя, но он продолжил движение.

Мужчина продолжил убегать от перекрывшей часть дороги полиции, разогнал машину до скорости около 200 км/ч и врезался в придорожный столб, добавляют журналисты.

Пострадавшего парня доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Полиция Ополе выясняет обстоятельства инцидента и причины поведения водителя, говорится в сообщении.

21 марта 2024 во Львове на Скниловском мосту произошла масштабная дорожная авария – сразу столкнулись 27 машин.

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