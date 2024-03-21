Во Львове произошла масштабная авария. На Скниловском мосту столкнулись 27 машин: фото

Садовый заявил, что объехать место ДТП можно через кольцевую дорогу или улицу Авиационную

ДТП на Скниловском мосту во Львове (Фото: полиция)

Во Львове на Скниловском мосту произошла масштабная дорожная авария — сразу столкнулись 27 машин. Об этом сообщили местная патрульная полиция и городской голова Андрей Садовый.

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По его словам, движение на путепроводе осуществляется в ограниченном режиме.

Объехать место ДТП можно через кольцевую дорогу или улицу Авиационную.

Общественный транспорт возобновил работу по привычному маршруту.

Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Недавно в Днепропетровской области произошла смертельная авария — автобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся, погибли четыре человека.

В ноябре 2023 года в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибли женщина и ребенок.

28 декабря на трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди. Спикер МИД Николенко заявил LIGA.net, что среди пострадавших есть две украинки.

19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса с украинской регистрацией, в котором ехали 26 граждан Украины. В результате этого двое пассажиров получили незначительные травмы.

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