Под Днепром слетел с дороги и перевернулся автобус с людьми. Четверо погибших — фото

Последствия ДТП в Днепропетровской области (Фото: Нацполиция)

В Днепропетровской области произошла смертельная авария — автобус с пассажирами слетел с дороги и перевернулся, погибли четыре человека. Об этом сообщили в областной полиции.

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Правоохранители заявляют: кроме четырех погибших, еще 12 человек получили травмы разной степени.

ДТП произошло 17 марта, около 12:20, в Новомосковском районе, 61-летний водитель автобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, вылетел с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся.

Следователи устанавливают все обстоятельства.

Водителя задержали.

В ноябре 2023 года в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибли женщина и ребенок.

28 декабря на трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди. Спикер МИД Николенко заявил LIGA.net, что среди пострадавших есть две украинки.

19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса с украинской регистрацией, в котором ехали 26 граждан Украины. В результате этого двое пассажиров получили незначительные травмы.

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