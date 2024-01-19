В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: пострадали два человека – МИД

По данным спикера МИД Николенко, автобус, перевозивший украинцев в Польше, попал в ДТП

Граница Польши (Фото: Пограничная служба Польши)

19 января в польской местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса с украинской регистрацией, в котором ехало 26 граждан Украины. В результате этого двое пассажиров получили незначительные травмы. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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По данным Николенко, в результате этого дорожно-транспортного происшествия двое украинцев получили незначительные травмы, однако угроз их жизни нет. Пока им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Остальных пассажиров правоохранители разместили во временном месте ожидания, отметил спикер МИД. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит людей в Украину.

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Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в ДТП.

По данным чиновника, уже начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших.

В ноябре в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибла женщина с ребенком.

28 декабря на трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди. Спикер МИД Николенко заявил LIGA.net, что среди пострадавших есть две украинки.

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