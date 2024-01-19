У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: постраждали двоє людей – МЗС

За даними речника МЗС Ніколенка, автобус, який перевозив українців у Польщі, потрапив у ДТП

Кордон Польщі (Фото: Прикордонна служба Польщі)

19 січня у польській місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації, в якому їхало 26 громадян України. Внаслідок цього двоє пасажирів отримали незначні травми. Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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За даними Ніколенка, внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди двоє українців отримали незначні травми, однак загроз їхньому життю немає. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Решту пасажирів правоохоронці розмістили в тимчасовому місці очікування, зазначив речник МЗС. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить людей в Україну.

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Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в ДТП.

За даними посадовця, вже розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих.

У листопаді в Польщі розбився автобус з українцями. Тоді загинула жінка з дитиною.

28 грудня на трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участі семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди. Речник МЗС Ніколенко заявив LIGA.net, що серед постраждалих є дві українки.

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