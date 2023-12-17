У Словаччині перевернувся автобус з українцями. Є постраждалі – фото

Автобус з'їхав в кювет і перевернувся на дорозі між Кошице й Ужгородом. У ньому їхали 53 українці

Фото: Facebook / Polícia SR - Košický kraj

У неділю, 17 грудня, на дорозі Кошице – Ужгород біля словацького села Дарґов перевернувся пасажирський автобус з українцями. Про це повідомила місцева поліція та Міністерство закордонних справ України.

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Автобус виконував рейс з Відня до Києва, у ньому ухали 53 пасажири, всі громадяни України. Восьмеро осіб отримали травми середнього ступеня тяжкості, в основному – голови й кінцівок.

Решту пасажирів відвезли назад до Кошице, куди за ними виїхав запасний автобус.

"Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим українцям. Дипломати проконтролюють, аби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником", – йдеться в коментарі, який поширило МЗС.

На фотографіях, які з'явилися у соцмережах та словацьких медіа, видно, що перевернутий автобус виконував рейс під брендом FlixBus. Компанія поки що ніяк не коментувала подію.

Фото: соцмережі