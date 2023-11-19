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У Польщі розбився автобус із українцями. Є загиблі, серед них шестирічна дитина: фото

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19.11.2023, 13:20
У Польщі розбився автобус із українцями. Є загиблі, серед них шестирічна дитина: фото - Фото
Фото з місця ДТП у Польщі (Фото: Gazeta Wyborcza)

У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився автобус з українцями, є загиблі жінки та дитина. Про це повідомив портал In Poland.

Відомо, що аварія сталася у районі Верешина біля Грубешова у Люблінському воєводстві.

ДТП трапилося близько 04:30, автобус з'їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі.

У машині перебували 10 громадян України, загинули дві жінки та шестирічна дитина. Решту пасажирів госпіталізували.

Причини події наразі не встановлені.

Фото с места ДТП в Польше (Фото: In Poland)

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Дмитро Гриниченко
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