У Польщі розбився автобус із українцями. Є загиблі, серед них шестирічна дитина: фото

У Польщі рано-вранці 19 листопада розбився автобус з українцями, є загиблі жінки та дитина. Про це повідомив портал In Poland.

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Відомо, що аварія сталася у районі Верешина біля Грубешова у Люблінському воєводстві.

ДТП трапилося близько 04:30, автобус з'їхав ліворуч на прямій ділянці дороги та влетів у дерево на узбіччі.

У машині перебували 10 громадян України, загинули дві жінки та шестирічна дитина. Решту пасажирів госпіталізували.

Причини події наразі не встановлені.

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