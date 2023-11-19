В Польше разбился автобус с украинцами. Есть погибшие, среди них шестилетний ребенок: фото
19.11.2023, 13:20
Фото с места ДТП в Польше (Фото: Gazeta Wyborcza)
В Польше рано утром 19 ноября разбился автобус с украинцами, есть погибшие женщины и ребенок. Об этом сообщил портал In Poland.
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Известно, что авария произошла в районе Верешина возле Грубешова в Люблинском воеводстве.
ДТП случилось около 04:30, автобус съехал влево на прямом участке дороги и влетел в дерево на обочине.
В машине находились 10 граждан Украины, погибли две женщины и шестилетний ребенок. Остальных пассажиров госпитализировали.
Причины происшествия пока не установлены.
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