В Польше разбился автобус с украинцами. Есть погибшие, среди них шестилетний ребенок: фото

В Польше рано утром 19 ноября разбился автобус с украинцами, есть погибшие женщины и ребенок. Об этом сообщил портал In Poland.

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Известно, что авария произошла в районе Верешина возле Грубешова в Люблинском воеводстве.

ДТП случилось около 04:30, автобус съехал влево на прямом участке дороги и влетел в дерево на обочине.

В машине находились 10 граждан Украины, погибли две женщины и шестилетний ребенок. Остальных пассажиров госпитализировали.

Причины происшествия пока не установлены.

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