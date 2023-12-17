В Словакии перевернулся автобус с украинцами Есть пострадавшие – фото

Автобус съехал в кювет и перевернулся на дороге между Кошице и Ужгородом. В нем ехали 53 украинца

Фото: Facebook / Polícia SR - Košický kraj

В воскресенье, 17 декабря, на дороге Кошице – Ужгород возле словацкого села Даргов перевернулся пассажирский автобус с украинцами. Об этом сообщила местная полиция и Министерство иностранных дел Украины.

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Автобус выполнял рейс из Вены в Киев, в нем уехали 53 пассажира, все граждане Украины. Восемь человек получили травмы средней степени тяжести, в основном – головы и конечностей.

Остальные пассажиры отвезли обратно в Кошице, куда за ними выехал запасной автобус.

"Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Дипломаты проконтролируют, чтобы остальные пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком", — говорится в комментарии, который распространил МИД.

На фотографиях, появившихся в соцсетях и словацких медиа, видно, что перевернутый автобус выполнял рейс под брендом FlixBus. Компания пока никак не комментировала событие.

Фото: соцсети