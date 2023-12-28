У Туреччині сталася масштабна ДТП. Є загиблі, серед постраждалих – українки: фото
Фото: Anadolu

На трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участі семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди, передає Anadolu. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив LIGA.net, що серед постраждалих є дві українки.

Аварія сталася вдосвіта на магістральній автотрасі Otoyol 7 у провінції Сакар'я. Зіткнулися три пасажирські автобуси, одна вантажівка та легкові автівки.

10 осіб загинули на місці, 59 постраждали, з них вісім у важкому стані.

За словами Ніколенка, постраждалі українки отримали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

За словами губернатора провінції, ймовірно, спершу автівка зіткнулася з вантажівкою, а наступні водії на трасі не встигли відреагувати та в’їхали у них.

Фото: Anadolu
Фото: Anadolu
Фото: Anadolu
Фото: Anadolu
Фото: Anadolu
Фото: Anadolu

Читайте також: У Словаччині перевернувся автобус з українцями. Є постраждалі – фото

туреччинадтп