У Туреччині сталася масштабна ДТП. Є загиблі, серед постраждалих – українки: фото

10 осіб загинули на місці, 59 постраждали, з них вісім у важкому стані

Фото: Anadolu

На трасі поблизу турецького Стамбула сталася аварія за участі семи транспортних засобів, внаслідок чого загинули та травмувалися люди, передає Anadolu. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив LIGA.net, що серед постраждалих є дві українки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Аварія сталася вдосвіта на магістральній автотрасі Otoyol 7 у провінції Сакар'я. Зіткнулися три пасажирські автобуси, одна вантажівка та легкові автівки.

10 осіб загинули на місці, 59 постраждали, з них вісім у важкому стані.

За словами Ніколенка, постраждалі українки отримали необхідну медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

За словами губернатора провінції, ймовірно, спершу автівка зіткнулася з вантажівкою, а наступні водії на трасі не встигли відреагувати та в’їхали у них.

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

У жовтні в Єгипті сталася велика ДТП, внаслідок якої загинули 35 осіб, понад 50 – дістали поранення.

У листопаді в Польщі розбився автобус з українцями. Тоді загинула жінка з дитиною.

Читайте також: У Словаччині перевернувся автобус з українцями. Є постраждалі – фото