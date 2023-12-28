В Турции произошло масштабное ДТП. Есть погибшие, среди пострадавших – украинки: фото
На трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди, передает Anadolu. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил LIGA.net, что среди пострадавших есть две украинки.
Авария произошла на рассвете на магистральной автотрассе Otoyol 7 в провинции Сакарья. Столкнулись три пассажирских автобуса, один грузовик и легковые автомобили.
10 человек погибли на месте, 59 пострадали, из них восемь в тяжелом состоянии.
По словам Николенко, пострадавшие украинки получили необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.
По словам губернатора провинции, вероятно, сначала автомобиль столкнулся с грузовиком, а остальные водители на трассе не успели отреагировать и въехали в них.
- В октябре в Египте произошло крупное ДТП, в результате которого погибли 35 человек, более 50 – получили ранения.
- В ноябре в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибла женщина с ребенком.
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