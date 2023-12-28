В Турции произошло масштабное ДТП. Есть погибшие, среди пострадавших – украинки: фото

10 человек погибли на месте, 59 пострадали, из них восемь в тяжелом состоянии

Фото: Anadolu

На трассе вблизи турецкого Стамбула произошла авария с участием семи транспортных средств, в результате чего погибли и травмировались люди, передает Anadolu. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил LIGA.net, что среди пострадавших есть две украинки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Авария произошла на рассвете на магистральной автотрассе Otoyol 7 в провинции Сакарья. Столкнулись три пассажирских автобуса, один грузовик и легковые автомобили.

10 человек погибли на месте, 59 пострадали, из них восемь в тяжелом состоянии.

По словам Николенко, пострадавшие украинки получили необходимую медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По словам губернатора провинции, вероятно, сначала автомобиль столкнулся с грузовиком, а остальные водители на трассе не успели отреагировать и въехали в них.

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

Фото: Anadolu

В октябре в Египте произошло крупное ДТП, в результате которого погибли 35 человек, более 50 – получили ранения.

В ноябре в Польше разбился автобус с украинцами. Тогда погибла женщина с ребенком.

Читайте также: В Словакии перевернулся автобус с украинцами. Есть пострадавшие – фото