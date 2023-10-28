На трасі Каїр – Олександрія на півночі Єгипту через густий туман сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули 35 людей, ще 53 – отримали поранення. Про це повідомляють Press Bee та Sky News, відео публікують у соцмережах.

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За даними журналістів, перше зіткнення сталося між пасажирським автобусом та кількома легковими автомобілями. Внаслідок цього стався витік мастила, що призвело до зіткнення більшої кількості транспортних засобів.

На місце ДТП було направлено 20 машин швидкої допомоги, які доправили поранених до хірургічної лікарні у Ваді-ан-Натруні та Центральної лікарні Нубарії.

Джерела журналістів серед медиків повідомили, що з автомобілів було вилучено обгорілі тіла. Більшість загиблих не вдалося розпізнати.

1 березня 2023 року у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.

2 червня в Індії зіткнулися два пасажирські потяги та один товарний, загинули 288 людей.

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