В Індії зіткнулися три поїзди: 288 загиблих, люди заблоковані у вагонах – фото, відео

У місті Баласор в Індії 2 червня зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний. ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих зросла до 288 людей, потерпілі заблоковані у пошкоджених вагонах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На місці катастрофи працюють рятувальники, медики та пожежники.

Видання Hindustan Times пише, що пасажирський поїзд, який їхав із Бангалор до Калькутти, зіткнувся з ще одним пасажирським поїздом і зійшов із рейок. Кілька вагонів опинилися на сусідній колії, де на них наїхав швидкісний потяг Калькутта – Ченнаї.

Журналісти ANI повідомляють, що люди можуть бути заблоковані у пошкоджених вагонах, деякі – перебувають під уламками поїздів.

Близько 06:30 ранку видання Reuters написало, що кількість загиблих під час аварії поїзда в Індії зросла до 233, ще 900 дістали поранення. Рятувальні команди продовжують пошуки.

6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії сталася серія потужних землетрусів магнітудою 7,7. Понад 160 000 будівель у Туреччині впали або серйозно постраждали. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії нині перевищує 50 000 осіб.

1 березня у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.

Дивіться також: У Молдові перевернувся автобус Кишинів-Київ: є постраждалі серед українців – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.