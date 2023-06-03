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В Індії зіткнулися три поїзди: 288 загиблих, люди заблоковані у вагонах – фото, відео

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03.06.2023, 08:00
В Індії зіткнулися три поїзди: 288 загиблих, люди заблоковані у вагонах – фото, відео - Фото
Масштабна аварія на залізничних коліях в Індії (Фото: Reuters)

У місті Баласор в Індії 2 червня зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний. ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих зросла до 288 людей, потерпілі заблоковані у пошкоджених вагонах.

На місці катастрофи працюють рятувальники, медики та пожежники.

Видання Hindustan Times пише, що пасажирський поїзд, який їхав із Бангалор до Калькутти, зіткнувся з ще одним пасажирським поїздом і зійшов із рейок. Кілька вагонів опинилися на сусідній колії, де на них наїхав швидкісний потяг Калькутта – Ченнаї.

Журналісти ANI повідомляють, що люди можуть бути заблоковані у пошкоджених вагонах, деякі – перебувають під уламками поїздів.

Фото: ANI

Близько 06:30 ранку видання Reuters написало, що кількість загиблих під час аварії поїзда в Індії зросла до 233, ще 900 дістали поранення. Рятувальні команди продовжують пошуки.

  • 6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії сталася серія потужних землетрусів магнітудою 7,7. Понад 160 000 будівель у Туреччині впали або серйозно постраждали. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії нині перевищує 50 000 осіб.
  • 1 березня у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.

Дивіться також: У Молдові перевернувся автобус Кишинів-Київ: є постраждалі серед українців – відео

Мілана Головань
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