В Индии столкнулись три поезда: 288 погибших, люди заблокированы в вагонах – фото, видео

В городе Баласор в Индии 2 июня столкнулись один товарный и два пассажирских поезда. СМИ сообщают, что число погибших возросло до 288 человек, пострадавшие заблокированы в поврежденных вагонах.

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На месте катастрофы работают спасатели, медики и пожарные.

Издание Hindustan Times пишет, что пассажирский поезд, курсирующий из Бангалора в Калькутту, столкнулся с еще одним пассажирским поездом и сошел с рельсов. Несколько вагонов оказались на соседних путях, где на них наехал скоростной поезд Калькутта – Ченнаи.

Журналисты ANI сообщают, что люди могут быть заблокированы в поврежденных вагонах, некоторые находятся под обломками поездов.

Около 06:30 утра издание Reuters написало, что количество погибших во время аварии поезда в Индии возросло до 233, еще 900 получили ранения. Спасательные команды продолжают поиски.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 тысяч зданий в Турции упали или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 50 000 человек.

1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

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