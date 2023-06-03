В Индии столкнулись три поезда: 288 погибших, люди заблокированы в вагонах – фото, видео
В городе Баласор в Индии 2 июня столкнулись один товарный и два пассажирских поезда. СМИ сообщают, что число погибших возросло до 288 человек, пострадавшие заблокированы в поврежденных вагонах.
На месте катастрофы работают спасатели, медики и пожарные.
Издание Hindustan Times пишет, что пассажирский поезд, курсирующий из Бангалора в Калькутту, столкнулся с еще одним пассажирским поездом и сошел с рельсов. Несколько вагонов оказались на соседних путях, где на них наехал скоростной поезд Калькутта – Ченнаи.
Журналисты ANI сообщают, что люди могут быть заблокированы в поврежденных вагонах, некоторые находятся под обломками поездов.
Около 06:30 утра издание Reuters написало, что количество погибших во время аварии поезда в Индии возросло до 233, еще 900 получили ранения. Спасательные команды продолжают поиски.
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