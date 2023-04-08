В Молдове перевернулся автобус Кишинев-Киев: есть пострадавшие среди украинцев – видео
В Молдове перевернулся пассажирский автобус, направлявшийся в Киев. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро граждан Украины получили легкие повреждения. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Он отметил, что ДТП произошло сегодня, 8 апреля, в Дрокиевском районе Молдовы. Автобус следовал из Кишинева в Киев. В результате аварии пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Их доставили в больницу, угрозы жизни нет.
Остальные пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом. Всего в транспортном средстве находились 19 украинцев, сообщил Николенко.
Он добавил, что украинское посольство взаимодействует с молдавскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии и поддерживает связь с врачами.
По данным молдавского издания Newsmaker, полицейские установили, что водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", – говорят правоохранители.
Всего в автобусе был 21 человек.
- Вчера сообщалось, что в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.
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