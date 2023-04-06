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Пьяное ДТП с пострадавшим. Суд отправил Ступку под домашний арест

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 16:21
Пьяное ДТП с пострадавшим. Суд отправил Ступку под домашний арест - Фото
Остап Ступка (Фото: Facebook)

Суд отправил украинского актера Остапа Ступку под ночной домашний арест за совершенное им в состоянии алкогольного опьянения ДТП в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

5 апреля 2023 года Ступка получил подозрение по факту аварии, в результате чего потерпевший получил телесное повреждение средней тяжести. Ранее источники LIGA.net в правоохранительных органах подтверждали эту информацию.

Следствие заявляет, что Ступка, находясь за рулем внедорожника Range Rover, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi. Мужчина, находившийся в салоне этого авто, был госпитализирован. При проверке Ступки на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле.

Фото: Киевская городская прокуратура

По решению суда, подозреваемому запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00 до 5 июня 2023 года.

Кроме того, суд обязал Ступку прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову, не выезжать за пределы Киева без разрешения следователя, не покидать место жительства, а также сдать на хранение загранпаспорт.

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Мілана Головань
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