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Ступка получил подозрение за пьяное ДТП в Киеве. Ему может грозить до трех лет — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 20:09
Ступка получил подозрение за пьяное ДТП в Киеве. Ему может грозить до трех лет — фото - Фото
Остап Ступка (Фото: Остап Ступка/Facebook)

Украинский актер Остап Ступка получил подозрение за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое он устроил в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранители заявляют, что водитель, который устроил ДТП в состоянии опьянения в Голосеевском районе 4 апреля, получил подозрение по факту аварии, которая нанесла потерпевшему телесное повреждение средней тяжести — ч. 1. ст. 281-1 УК Украины. 

Следствие заявляет, что водитель автомобиля Range Rover двигался по улице Ивана Федорова в сторону перекрестка с улицей Казимира Малевича, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi — мужчина в легковой машине получил травмы и был госпитализирован. 

Водителя Range Rover 1967 года рождения задержали на месте, "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови. 

Место ДТП со Ступкой в Киеве (Фото: Киевская городская прокуратура)

Нарушитель получил подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения, его автомобиль изъят, решается вопрос об аресте машины. Следователи полиции ведут досудебное расследование.

Ранее источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что виновником ДТП является известный украинский актер Остап Ступка. 

Нарушение упомянутой статьи Уголовного кодекса наказывается лишением свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Читайте также: Актер Остап Ступка в состоянии опьянения совершил ДТП в Голосеево в Киеве. Он задержан 

Дмитро Гриниченко
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