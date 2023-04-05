Ступка получил подозрение за пьяное ДТП в Киеве. Ему может грозить до трех лет — фото

Украинский актер Остап Ступка получил подозрение за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое он устроил в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Правоохранители заявляют, что водитель, который устроил ДТП в состоянии опьянения в Голосеевском районе 4 апреля, получил подозрение по факту аварии, которая нанесла потерпевшему телесное повреждение средней тяжести — ч. 1. ст. 281-1 УК Украины.

Следствие заявляет, что водитель автомобиля Range Rover двигался по улице Ивана Федорова в сторону перекрестка с улицей Казимира Малевича, выехал на встречную полосу и наехал на припаркованный Mitsubishi — мужчина в легковой машине получил травмы и был госпитализирован.

Водителя Range Rover 1967 года рождения задержали на месте, "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Нарушитель получил подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения, его автомобиль изъят, решается вопрос об аресте машины. Следователи полиции ведут досудебное расследование.

Ранее источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что виновником ДТП является известный украинский актер Остап Ступка.

Нарушение упомянутой статьи Уголовного кодекса наказывается лишением свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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Дмитро Гриниченко

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