Актер Остап Ступка в состоянии опьянения совершил ДТП в Голосеево в Киеве. Он задержан

Вчера, около 23:00, в Голосеевском районе столицы водитель внедорожника в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на припаркованный автомобиль, в котором находился 38-летний мужчина. С травмами разной степени тяжести пострадавший госпитализирован в больницу. Водитель внедорожника задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что виновником ДТП является известный украинский актер Остап Ступка.

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Автопроисшествие произошло на улице Федорова.

Следователи установили, что водитель внедорожника выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. При проверке его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Пострадавший госпитализирован в больницу.

По данному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

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Вадим Ребрина

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