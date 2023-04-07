Погиб бывший депутат Верховной Рады Владимир Стретович
07.04.2023, 06:29
Владимир Стретович (Фото: Александр Доний/Facebook)
В ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович. Об этом сообщил экс-парламентарий Александр Доний в Facebook.
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По его словам, Стретович погиб в автомобильной аварии. Подробностей гибели Доний не называл.
"Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", — написал Доний.
Стретович был депутатов II, IV, V и VI созывов Верховной Рады.
Он баллотировался в парламент на выборах 2019 года, однако не прошел.
В 1990-х годах политик участвовал в проведении административной, а также судебно-правовой реформ.
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