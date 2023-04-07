Погиб бывший депутат Верховной Рады Владимир Стретович

В ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович. Об этом сообщил экс-парламентарий Александр Доний в Facebook.

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По его словам, Стретович погиб в автомобильной аварии. Подробностей гибели Доний не называл.

"Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", — написал Доний.

Стретович был депутатов II, IV, V и VI созывов Верховной Рады.

Он баллотировался в парламент на выборах 2019 года, однако не прошел.

В 1990-х годах политик участвовал в проведении административной, а также судебно-правовой реформ.

Дмитро Гриниченко

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