На севере Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым составом, погибло 32 человека, 85 получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

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В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, вспыхнул пожар. По словам выживших, несколько пассажиров из-за удара вылетели через окна поезда.

Поезда столкнулись перед долиной Темпе, которая разделяет Фессалию и Македонию. Губернатор Фессалии Костас Агорастос заявил, что поезда столкнулись лоб в лоб на высокой скорости.

Возможная причина столкновения не сразу была ясна. Двоих железнодорожников допросила полиция, но их не задержали. В пассажирском поезде ехало около 350 человек.

К ликвидации последствий катастрофы подключили греческие вооруженные силы.

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 000 зданий в Турции рухнули или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек.

Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.

Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.

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Дмитро Гриниченко

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