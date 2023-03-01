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В Греции поезд с людьми на скорости столкнулся с грузовым, 32 погибших, 85 раненых — видео видео

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01.03.2023, 08:08
Авария поездов в Греции (Фото: скриншот с видео)
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На севере Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым составом, погибло 32 человека, 85 получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти.

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В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, вспыхнул пожар. По словам выживших, несколько пассажиров из-за удара вылетели через окна поезда. 

Поезда столкнулись перед долиной Темпе, которая разделяет Фессалию и Македонию. Губернатор Фессалии Костас Агорастос заявил, что поезда столкнулись лоб в лоб на высокой скорости. 

Возможная причина столкновения не сразу была ясна. Двоих железнодорожников допросила полиция, но их не задержали. В пассажирском поезде ехало около 350 человек.

К ликвидации последствий катастрофы подключили греческие вооруженные силы. 

  • 6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 000 зданий в Турции рухнули или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии в настоящее время превышает 50 000 человек.
  • Среди погибших 6 февраля были украинцы, в том числе семья из Запорожья.
  • Только страховые убытки от землетрясения в Турции, по оценке агентства Fitch, могут достигать $4 млрд.

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Дмитро Гриниченко
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авария Греция поезда
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