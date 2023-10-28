На трассе Каир – Александрия на севере Египта из-за густого тумана произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 35 человек, еще 53 – получили ранения. Об этом сообщают Press Bee и Sky News, видео публикуют в соцсетях.

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По данным журналистов, первое столкновение произошло между пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями. В результате произошла утечка масла, что привело к столкновению большего количества транспортных средств.

На место ДТП было направлено 20 машин скорой помощи, которые доставили раненых в хирургическую больницу в Вади-ан-Натруне и Центральную больницу Нубарии.

Источники журналистов среди медиков сообщили, что из автомобилей были изъяты обгоревшие тела. Большинство погибших не удалось опознать.

1 марта 2023 года в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

2 июня в Индии столкнулись два пассажирских поезда и один товарный, погибли 288 человек.

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