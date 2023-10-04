Смертельная авария в Италии. Четверо украинцев погибли, еще четверо пострадали – МИД

Итальянская сторона завершила идентификацию личностей людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net.

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"Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местри, Тревизо и Падова. Угрозов их жизни нет", - отметил он.

По словам чиновника, украинские консулы оказывают гражданам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с их родными.

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