Смертельная авария в Италии. Четверо украинцев погибли, еще четверо пострадали – МИД
04.10.2023, 12:04
Авария автобуса в Местре (Фото: EPA)
Итальянская сторона завершила идентификацию личностей людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net.
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"Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местри, Тревизо и Падова. Угрозов их жизни нет", - отметил он.
По словам чиновника, украинские консулы оказывают гражданам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с их родными.
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