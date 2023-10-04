UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Смертельная авария в Италии. Четверо украинцев погибли, еще четверо пострадали – МИД

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 12:04
Смертельная авария в Италии. Четверо украинцев погибли, еще четверо пострадали – МИД - Фото
Авария автобуса в Местре (Фото: EPA)

Итальянская сторона завершила идентификацию личностей людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии вблизи Венеции. По уточненной информации, четверо украинцев погибли, четверо получили ранения, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net.

"Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местри, Тревизо и Падова. Угрозов их жизни нет", - отметил он.

По словам чиновника, украинские консулы оказывают гражданам консульскую помощь, контролируют их лечение и контактируют с их родными.

Новость дополняется...

Артём Джерипа, Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтпиталиявенецияолег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 