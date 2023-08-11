Авария в Польше: рельсовый автобус врезался в грузовик, 22 пострадавших – фото
11.08.2023, 15:35
Авария в Польше (Фото - Twitter Państwowa Straż Pożarna)
В Польше при столкновении рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека. Об этом сообщает в Twitter польская Государственная пожарная служба.
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Как сообщается, возле поселка Даланувек в Мазовецком воеводстве грузовик выехал на пути рельсового автобуса. Это привело к столкновению, в котором пострадали 22 человека.
По данным Polsat, четыре человека доставлены в больницу, одного из них пришлось эвакуировать на вертолете Air Rescue.
Пожарная служба сообщает, что на месте аварии работают 11 пожарных автомобилей.
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