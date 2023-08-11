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Авария в Польше: рельсовый автобус врезался в грузовик, 22 пострадавших – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 15:35
Авария в Польше: рельсовый автобус врезался в грузовик, 22 пострадавших – фото - Фото
Авария в Польше (Фото - Twitter Państwowa Straż Pożarna)

В Польше при столкновении рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека. Об этом сообщает в Twitter польская Государственная пожарная служба.

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Как сообщается, возле поселка Даланувек в Мазовецком воеводстве грузовик выехал на пути рельсового автобуса. Это привело к столкновению, в котором пострадали 22 человека. 

По данным Polsat, четыре человека доставлены в больницу, одного из них пришлось эвакуировать на вертолете Air Rescue.

Пожарная служба сообщает, что на месте аварии работают 11 пожарных автомобилей. 

Авария в Польше (Фото – Twitter Państwowa Straż Pożarna)

Авария в Польше (Фото – Twitter Państwowa Straż Pożarna)
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Сергей Бережной
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польшааварияпострадавшие
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