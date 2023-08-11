Авария в Польше: рельсовый автобус врезался в грузовик, 22 пострадавших – фото

В Польше при столкновении рельсового автобуса с грузовым автомобилем пострадали 22 человека. Об этом сообщает в Twitter польская Государственная пожарная служба.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщается, возле поселка Даланувек в Мазовецком воеводстве грузовик выехал на пути рельсового автобуса. Это привело к столкновению, в котором пострадали 22 человека.

По данным Polsat, четыре человека доставлены в больницу, одного из них пришлось эвакуировать на вертолете Air Rescue.

Пожарная служба сообщает, что на месте аварии работают 11 пожарных автомобилей.

2 июня в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщается, авария унесла, по уточненным официальным данным, жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.

6 августа не менее 30 человек погибли и еще 100 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.