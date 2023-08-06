В Пакистане пассажирский єкспресс сошел с рельсов, не менее 30 погибших – фото
06.08.2023, 17:27
Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото - EPA)
Не менее 30 человек погибли и еще 100 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане. Об этом сообщает BBC.
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Около города Навабшах на юге Пакистана сошли с рельсов и перевернулись не менее восьми вагонов поезда Hazara Express, сообщили официальные лица.
По имеющимся данным, в аварии погибли не менее 30 человек, около сотни пострадавших отправлены в ближайшие больницы. Продолжается спасательная операция.
Министр железных дорог Пакистана Саад Рафик заявил, что ведется работа по установлению причин аварии. Пока известно, что превышения скорости поезда не было.
- 1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.
- 2 июня в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщается, авария унесла по уточненным официальным данным жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.
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