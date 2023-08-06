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В Пакистане пассажирский єкспресс сошел с рельсов, не менее 30 погибших – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 17:27
В Пакистане пассажирский єкспресс сошел с рельсов, не менее 30 погибших – фото - Фото
Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото - EPA)

Не менее 30 человек погибли и еще 100 пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане. Об этом сообщает BBC.

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Около города Навабшах на юге Пакистана сошли с рельсов и перевернулись не менее восьми вагонов поезда Hazara Express, сообщили официальные лица.

По имеющимся данным, в аварии погибли не менее 30 человек, около сотни пострадавших отправлены в ближайшие больницы. Продолжается спасательная операция.

Министр железных дорог Пакистана Саад Рафик заявил, что ведется работа по установлению причин аварии. Пока известно, что превышения скорости поезда не было.

Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото – EPA)

Железнодорожная катастрофа в Пакистане (Фото – EPA)
  • 1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.
  • 2 июня в городе Баласор в Индии произошло столкновение товарного и двух пассажирских поездов. Как сообщается, авария унесла по уточненным официальным данным жизни 275 человек и стала одной из самых смертоносных железнодорожных катастроф в стране за последние десятилетия.
Сергей Бережной
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